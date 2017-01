Allarme bomba in metro a Milano: evacuata la stazione di Loreto, polizia sul posto | FOTO

Allarme bomba e stazione metropolitana chiusa domenica mattina a Milano. Teatro dell’ennesima allerta è stata la fermata di Loreto, sulla linea M1.

Verso le 9.30, la polizia - giunta sul posto con tre Volanti - è infatti intervenuta per verificare la natura di un trolley lasciato incustodito in banchina.

Gli agenti hanno immediatamente evacuato la stazione, che è poi stata chiusa al pubblico.

Disagi, inevitabilmente, anche per la circolazione dei treni della linea rossa. La M1, durante l'intervento dei poliziotti, non ha effettuato il servizio tra Palestro e Pasteur, mentre le altre fermate sono state servite regolarmente.

Dopo i controlli, nel trolley sono stati ritrovati solo effetti personali, l'allarme è rientrato e la stazione è stata riaperta.

Negli stessi minuti, una scena identica si è verificata sulla linea verde, nella stazione di Udine. Qui a far scattare l'allarme bomba, poi rientrato, è stata una borsa.

Proprio per evitare il continuo ripetersi di allarmi bomba, con conseguenti disagi, a novembre scorso Atm e il comune di Milano avevano affisso in tutte le stazioni delle quattro linee metro dei cartelli per invitare i passeggeri distratti a fare più attenzione ai propri bagagli.

Ph: la polizia a Loreto - Foto Maurizio Di Giovanni © MilanoToday