Lotteria Italia, a Milano il secondo premio da 2,5 milioni. L'elenco dei biglietti vincenti

Pioggia di euro a Milano e in Lombardia per la Lotteria Italia edizione 2017. L'estrazione si è svolta nella serata del 6 gennaio 2018, come da tradizione, e a Milano è stato venduto il biglietto corrispondente al secondo premio assoluto, del valore di due milioni e mezzo di euro. Il tagliando è P245714. E' stato venduto presso il tabaccaio (ora chiuso) della stazione Ferrovie Nord Domodossola-Fiera.

Il premio principale, da cinque milioni di euro, corrisponde ad un tagliando venduto ad Anagni (Frosinone). Gli altri tre premi più importanti corrispondono a biglietti venduti a Rosta (Torino), Pinerolo (Torino) e Roma.

In tutta la Lombardia sono stati vinti poi nove premi da 50 mila euro ciascuno, abbinati a biglietti venduti anche in provincia di Milano (a Bresso, Binasco e Milano città) e poi a Somma Lombardo, Caronno Pertusella e Busto Arsizio (provincia di Varese), Bagnolo Mella e Desenzano (provincia di Brescia) e infine Piubega (provincia di Mantova).

I vincitori hanno sei mesi di tempo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per reclamare i premi presentando il tagliando vincente agli sportelli di Intesa San Paolo o all'ufficio Premi di Lotterie Nazionali. Entro un mese i vincitori riceveranno il pagamento del premio.

Lotteria Italia: i premi da 50 mila euro in Lombardia

A 043587 Milano

N 168284 Busto Arsizio (VA)

F 224885 Binasco (MI)

N 077178 Somma Lombarda (VA)

G 120663 Piubega (MN)

N 242819 Caronno Pertusella (VA)

L 436591 Desenzano (BS)

B 114774 Bagnolo Mella (BS)

I 170928 Bresso (MI)