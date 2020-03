Lotteria degli scontrini: con uno scontrino di un euro si potranno vincere anche 5 milioni

La lotta all'evasione fiscale è stato il fulcro della legge di Bilancio 2020 varata dall'attuale governo. Tra le misure più attese in questa direzione c'è la cosiddetta “lotteria degli scontrini”, un incentivo per contribuenti ed esercenti che dopo anni nel cassetto vedrà la luce a partire dal 1° luglio 2020.

La misura di contrasto all'evasione fiscale consentirà a tutti i contribuente di partecipare all'estrazione di premi in denaro di vari importi, alcuni molto importanti. Come partecipare? Molto semplice: basterà acquistati un prodotto di qualsiasi genere e, ovviamente, avere lo scontrino.

Lotteria degli scontrini, estrazioni e premi: le novità

Ma quanto si potrà vincere? Quali sono le regole? Alcune novità arrivate dal Mef, il Ministero dell'Economia e della Finanza, e dall'Agenzia delle Entrate, sono state rese note dal Sole 24 Ore. Come anticipato ad inizio articolo, la lotteria partirà da luglio 2020, con le estrazioni che avverranno con scadenza mensile, con i contribuenti che otterranno un ticket lotteria per ogni euro speso. Piccolo incentivo per chi paga con carta elettronica: scegliendo il pagamento telematico si avrà accesso a due estrazioni. Inoltre, ci saranno premi sia per i consumatori che per gli esercenti,

In questo concorso i biglietti saranno gli scontrini stessi, basterà effettuare una spesa minima di un euro, ma si potrà vincere fino a 5 milioni di euro. Questo il premio massimo annuale che verrà estratto però soltanto tra chi ha pagato con metodi tracciabili. Per tutti ci saranno due premi annuali per tutti da 1 milione di euro, uno per i consumatori e uno per gli esercenti. Un'altra novità riguarda i premi mensili, che saranno: 3 da 3mila euro per tutti i consumatori, 10 da 100mila euro per chi paga con moneta elettronica, e 10 da 20mila euro per gli esercenti.

A meno di cambiamenti in corsa, dal 2021 verranno introdotti anche i premi settimanali. Ce ne saranno 7 da 5mila euro per tutti, 15 da 25mila euro per chi paga con modalità cashless e 15 da 15mila euro per i rivenditori. Tutti questi premi, ricordiamo, saranno esentasse, quindi non soggetti a tassazione. Inoltre non avranno alcun “peso” per il reddito del contribuente.

Lotteria degli scontrini: come partecipare

Oltre agli scontrini dei prodotti, per partecipare alla lotteria degli scontrini sarà necessario iscriversi al portale Lotteria Scontrini dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, seguire le istruzioni e ottenere il cosiddetto “Codice Lotteria”, un codice un QR code associato al proprio codice da mostrare all'esercente. Al momento dell'acquisto bisognerà mostrare il proprio codice lotteria al negoziante, che lo assocerà allo scontrino, trasformandolo di fatto in un biglietto della lotteria.