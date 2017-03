Luca bianchi è il nuovo presidente di Atm, l’azienda dei trasporti pubblici milanesi. L’annuncio ufficiale - ormai mancava soltanto l’ufficialità - è arrivato giovedì mattina a firma del sindaco Beppe Sala.

Genovese di nascita, cinquantotto anni, è sposato e ha due figlie.

Appassionato di vela, sci di fondo e sci alpinismo, si è laureato in Economia con 110. Dopo un master alla Mba Columbia Università di New York, ha iniziato a lavorare per la Merrill Lynch - banca d'investimento con sede a New York - come vicepresidente fusioni e acquisizioni.

Poi ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato alla GlobalCap spa e di presidente e Ad alla Sea Spa, azienda leader in Italia nel settore dell’autocaravan.

Bianchi è membro del consiglio scientifico dell’Università Cattolica di Milano e proprio al Sacro Cuore è docente al Master di International Business.

Con lui nel nuovo consiglio di amministrazione di Atm, scelto tramite bando dal Comune, sono entrati Oliviero Baccelli, Fabrizio Barbieri, Clara De Braud ed Elisabetta Pistis.

Chiuso il bilancio di Atm: super guadagni nell’ultimo anno