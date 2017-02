Selvaggia Lucarelli minacciata da una donna: 'Voleva mettere una bomba nello studio La7'

Brutta disavventura per Selvaggia Lucarelli, opinionista tv che da venerdì sera tornerà sul piccolo schermo nelle vesti di giurata di “Eccezionale Veramente”, il talent di La7 che va a caccia di nuovi comici.

Proprio un’aspirante comica, secondo quanto raccontato dalla Lucarelli sul proprio profilo Facebook, avrebbe minacciato la giornalista de “Il Fatto”, “colpevole” di averla scartata durante un’audizione.

Dalle ingiurie sui social ai fatti il passo è stato breve e - come raccontato dalla Lucarelli - lunedì sera la concorrente si è presentata all’esterno degli studi di La7 in via Belli a Milano per risolvere la questione con lei e con Diego Abatantuono, Paolo Ruffini e Francesco Facchinetti, che completano la squadra della giuria.

"Si è esibita una ragazza transilvana e non ha ottenuto grande successo - ha spiegato l’opinionista a Tvzoom -. Io le ho detto che forse era il caso di tornare in Transilvania e non l’ha presa benissimo. Tanto che si è presentata fuori dagli studi minacciando - ha detto la Lucarelli - di "lanciare una bomba nel caso non avessimo tolto il mio commento alla sua esibizione dalla registrazione"".

A quel punto, i responsabili e i presenti hanno chiamato i carabinieri, che - stando al racconto della giornalista - hanno portato via la donna.