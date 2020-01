Luigi Mario Favoloso, la madre: "Ho ricevuto una mail, ma devo stare attenta a parlare"

Venerdì 10 gennaio a “Mattino Cinque”, nello spazio del programma di Canale 5 condotto da Federica Panicucci, Loredana Fiorentino, mamma di Luigi Mario Favoloso, in diretta telefonica ha dichiarato di aver ricevuto, poco prima del collegamento con la trasmissione, una mail del figlio. «Da pochissimo ho ricevuto una mail di Luigi Mario – dice la donna – devo capire se sia veramente sua o se sia un falso. Ho paura ad espormi, di esprimere una mia opinione perché ci sono troppi sciacalli in televisione. Devo stare attenta a qualsiasi cosa io possa dire o possa fare. Posso solo dirvi che nella mail c’è scritto che sta soffrendo e ne spiega i motivi».

Favoloso è scomparso da 13 giorni. È dal 29 dicembre, infatti, che non dà notizie di sé. Il giovane si è allontanato da Torre del Greco, sua città d'origine, senza effetti personali né documenti. L'ultimo (presunto) avvistamento è avvenuto da parte di una ragazza su un treno per Milano, sua città di residenza.

Luigi Mario Favoloso a casa di un amico?

Giovedì mattina ad aggiungere un tassello alla vicenda è stato Maurizio Sorge, fotografo, sempre ospite di “Mattino Cinque”: “Ho saputo da fonti vicino alla sua ex compagna (la modella Nina Moric) che Luigi Favoloso starebbe a casa di un amico che affitta macchine nell’ hinterland milanese o napoletano. So per certo che sta bene”. Ma la mamma dice di escludere quest'ultima ipotesi.