Metro rossa ferma, M1 sospesa tra Pasteur e Palestro: soccorritori del 118 a Loreto

Metro rossa ferma martedì mattina a Milano. Lo stop alla M1 è scattato verso le 11.50 per un intervento del 118 nella fermata di Loreto.

Ancora poche le notizie sulle cause del blocco. Sembra, dalle prime informazioni fornite dal 118, che una persona sia rimasta ferita - non è ancora chiaro come - nella stazione di Loreto, dove sono presenti gli equipaggi di un’ambulanza e un’auto medica.

La M1 non effettua il servizio tra Paster e Palestro e sono già attivi i bus sostitutivi nella tratta.

Regolare la circolazione dei treni, invece, tra tutte le altre fermate.

#M1: sospesa tra Pasteur e Palestro (soccorso a colto da malore). Regolare sulle altre tratte. Bus di collegamento attivi. — ATM informa (@atm_informa) 28 marzo 2017