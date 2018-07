M2, presto nuovi treni "Leonardo": sarà la flotta più giovane del metrò di Milano

Presto saranno rinnovati i treni della M2, la "verde", considerata la più antiquata (in questo momento) delle linee del metrò milanese. L'accordo tra Atm e Hitachi prevede l'acquisto di 12 "Leonardo", con sei carrozze comunicanti, in grado di ospitare più di 1.200 passeggeri. Non sono i primi: Atm ne ha già acquistati 60 in passato.

Oltre alla maggiore comodità (l'impianto di aria condizionata o la predisposizione per il wifi) i "Leonardo" consentono di viaggiare fino a 90 km/h (rete permettendo, s'intende) riducendo il consumo energetico. I primi di questi nuovi 12 treni entreranno in funzione nella stagione autunnale del 2019.

Sulla M2 sono oggi attivi 24 "Leonardo" sui 60 già acquistati: arriveranno a 36 rendendo la M2 la metropolitana milanese con la flotta più recente Per questo risultato occorrerà però aspettare fine 2020. I nuovi treni, insieme ad un innovativo sistema di segnalamento che dialoga costantemente coi convogli, porteranno ad aumentare la frequenza. Si parla di 90 secondi tra un convoglio e l'altro, consentendo di aumentare i passeggeri massimi che la M2 potrà trasportare.