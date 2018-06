Milano, ferma per 40 minuti la M5: zaino "sospetto", scatta la procedura di sicurezza

Stazione evacuata, metro ferma fra tre stazioni e treni rallentati sul resto della linea per quaranta minuti.

Mattinata di disagi sulla metropolitana M5 di Milano, dove alle 9.10 sono scattate le misure di sicurezza per la presenza di uno zaino abbandonato in banchina nella fermata di Bicocca. Come previsto dal protocollo, la stazione è stata fatta evacuare e sono state allertate le forze dell'ordine.

È stata la stessa Atm a spiegare che "è in corso un intervento di pubblica sicurezza" e che per questo la metro è sospesa tra Ca' Granda e Ponale. Il resto della linea è stato invece rallentato.

A causare lo stop, stando a quanto appreso, è stato uno zaino "sospetto" trovato a Bicocca, che ha fatto scattare tutti i controlli del caso. Per coprire la tratta non servita, ha informato l'azienda attraverso gli altoparlanti nelle stazioni, è stato possibile usare i tram. Alle 9.50 poi la situazione è ritornata alla normalità.

Soltanto il 1 giugno scorso, un allarme simile era scattato sulla M1. Per uno zaino lasciato su un treno a Pasteur la circolazione della "rossa" era stata sospesa per oltre un'ora.



⚠️ #M5: sospesa tra Ca' Granda e Ponale. Rallentamenti sul resto della linea. (È in corso un intervento di pubblica sicurezza a Bicocca). — ATM (@atm_informa) 8 giugno 2018