Infortunio sul lavoro a Cusago, macellaio si conficca un grosso coltello nel braccio

Incidente sul lavoro venerdì mattina in via Guglielmo Marconi a Cusago. Stando alle prime informazioni fornite dai soccorritori, un uomo di trentatré anni - T.E., macellaio - si è ferito con un grosso coltello mentre tagliava un pezzo di carne.

Il 33enne, per cause ancora da chiarire, si è infatti conficcato la punta della lama nel gomito sinistro e si è procurato un taglio profondo. L'uomo è stato soccorso dagli equipaggi di due ambulanze del 118: i paramedici gli hanno riscontrato una ferita penetrante all'arto e lo hanno trasportato in codice giallo al San Carlo.

Sul posto, per tutti gli accertamenti del caso, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Corsico e la polizia locale. Le condizioni del 33enne sono delicate, ma fortunatamente non dovrebbe essere in pericolo di vita.