Picchiava i genitori per i soldi: trovato al parco dello spaccio e arrestato

E' di tre arresti il bilancio di un blitz dei carabinieri dentro il Parco delle Groane, ormai noto come zona di spaccio di droga. I militari di Desio, Seregno e Rho, insieme al terzo reggimento Lombardia, hanno pattugliato il parco da cima a fondo, ponendo anche posti di blocco nelle vie d'accesso, e controllato circa un centinaio di persone.

Tra i controllati anche un uomo di Garbagnate Milanese di 43 anni che aveva su di sé un ordine di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti nei riguardi dei genitori, che picchiava ogni volta che loro si rifiutavano di dargli il denaro per acquistare la droga.

Sventata anche una rapina ai danni di un 36enne, a cui due individui residenti a Cesano Maderno (di 36 e 31 anni) avevano rubato il portafogli con dentro poco più di cento euro per poi sferrargli alcuni pugni in faccia in modo che non reagisse. I due malviventi, entrambi italiani e con precedenti, sono stati arrestati.

I militari hanno sequestrato due grammi e mezzo di cocaina, un grammo e mezzo di eroina, un grammo di hashish e un machete trovato nascosto tra i rovi. Due i denunciati: un tunisino di 40 anni (che spacciava) e un eritreo di 43 anni (che aveva con sé un coltello). Sei persone verranno segnalate per il foglio di via, infine altre tre come assuntori di droga.