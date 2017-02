Lavori all'impianto elettrico del Duomo: la Madonnina resterà al buio fino a venerdì

Lunedì sera lo skyline di Milano era orfano della Madonnina. La statua d'oro sull'ultima guglia era inspiegabilmente al buio. Una scena insolita che ha scatenato la fantasia di tanti milanesi che uscendo dalla metropolitana o transitando lungo la Piazza hanno hanno visto il buio nel punto focale della Cattedrale.

In serata la Veneranda Fabbrica ha svelato l'arcano: «Sono in corso delle verifiche tecniche e dei test sul voltaggio e sulla potenza del nuovo impianto di illuminazione, prove che potranno comportare, da qui a venerdì 17, momenti di parziale o totale sospensione della fornitura di corrente elettrica sulla statua e anche sulla facciata della cattedrale. Un inconveniente necessario per fare ancora più bello il simbolo della città».