Madre e figlio trovati morti in casa: le indagini

Madre e figlio entrambi morti nella loro casa. I corpi sono stati rinvenuti nell'abitazione di via Pregnana, a Vanzago, periferia nord ovest di Milano, nel pomeriggio di martedì 9 giugno.

Ad intervenire sul posto i carabinieri di Legnano e la scientifica. Le due vittime, madre e figlio, vivevano assieme nell'appartamento dove sono stati ritrovati.

Al momento l'ipotesi, riferiscono i militari, è che la signora sia deceduta per cause naturali e il figlio trovandola morta, in preda alla disperazione, abbia deciso di togliersi la vita.