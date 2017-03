Maestra picchia i bambini all'asilo, indagata anche la dirigente: voleva coprire le violenze

Non c'è solo la maestra che maltrattava i bambini, ma anche la dirigente accusata di aver provato a insabbiare tutto nell'inchiesta che ha portato al rinvio a giudizio per maltrattamenti, lesioni personali e abuso di trattamenti corretti l'educatrice E.F., di 51 anni.

L'accusa per la dirigente della scuola dell'infanzia milanese è di favoreggiamento. Secondo quanto riportato dal Corriere, alcune maestre avrebbero provato a mentire agli ufficiali di polizia giudiziaria, dicendo di non aver mai visto o sentito nulla di strano, mentre dalle intercettazioni telefoniche era evidente che molte sapevano. E addirittura si invitavano reciprocamente a non dire nulla di quanto accadeva nella classe, dove le microcamere installate dal Nucleo tutela donne e minori della polizia locale nel febbraio del 2016 hanno ripreso schiaffi, spintoni, urla nelle orecchie.

La donna, da tempo, non restava più da sola con i bambini. Immediatamente dopo la scoperta degli episodi, il Comune di Milano l'ha spostata ad un ruolo amministrativo e ha avviato l'indagine per valutarne l'idoneità al lavoro: quando è giunto il responso, positivo per la maestra, si è deciso di assegnarle ruoli da supplente o sostegno.

L'indagine è partita dalla segnalazione di un'altra maestra dello stesso asilo, che evidentemente aveva visto le scene di maltrattamenti e non le sopportava. Gli investigatori della polizia locale, coordinati dal pm Gianfranco Gallo, hanno piazzato telecamere nell'aula in cui la donna insegnava: così hanno potuto vedere le scene allarmanti, come quando la donna ha urlato nelle orecchie ad un bambino che aveva avuto una crisi di pianto, o ne ha trascinato un altro per terra. I bambini maltrattati sono in tutto sette. Immagini inequivocabili che hanno dato il via all'inchiesta.