Malati cronici, si parte con la riforma: presto le lettere ai pazienti

430 mila malati cronici milanesi e più di tre milioni in tutta la Lombardia riceveranno una lettera in cui verrà loro spiegata la nuova modalità di presa in carico secondo la riforma della sanità regionale e la delibera del 28 dicembre sull'avvio della nuova modalità. La novità principale sta nell'assegnazione di un "gestore" che in pratica farà da tutor al malato e, per suo conto, prenoterà esami e redigerà il piano delle cure da rispettare e seguire.

Per chi ha una malattia cronica il gestore potrà essere il medico di famiglia (ma più della metà di quelli milanesi è contraria e non farà da gestore), mentre per chi è cronico per più d'una ragione occorre rivolgersi alle strutture che si sono messe a disposizione per "gestire" i cronici, prevalentemente ospedali (pubblici e privati).

Nelle lettere, i malati riceveranno tutte le indicazioni per procedere secondo la riforma sanitaria. Chi semplicemente continuando ad affidarsi al proprio medico di famiglia, chi invece cercando un gestore a cui dare il compito di seguirlo in tutte le fasi della malattia: controlli, visite, esami, terapia.