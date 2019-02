Grave Umberto Bossi: malore in casa, è in pericolo di vita

Grande apprensione per l'ex leader della Lega Umberto Bossi.

Il senatùr, infatti, 77enne, come riportato da diverse fonti, si sarebbe sentito male nella sua casa di Gemonio nel pomeriggio di giovedì 14 febbraio. Nel cadere avrebbe battuto con violenza la testa a terra. E' stato portato via in elicottero. La croce rossa di Cittiglio ha prestato le prime cure.

Bossi è stato ricoverato all'ospedale di Varese. Secondo le prime informazioni, avrebbe avuto un'ischemia che gli ha fatto perdere conoscenza. Le sue condizioni sarebbero molto serie e lotterebbe per la vita. Bossi è ricoverato nel reparto di rianimazione. Nel 2004 venne colpito da un ictus che ha paralizzato parzialmente alcune zone del volto.

Le condizioni di Umberto Bossi: comunicato dei medici

Nel confermare la notizia, l'ospedale varesotto spiega che "questo pomeriggio, poco prima delle 18, Umberto Bossi è stato portato in elisoccorso al pronto soccorso dell'ospedale di Circolo. Sono in corso gli accertamenti necessari ad individuare le cause del malore che lo ha colpito al domicilio".

I medici della struttura aggiungono soltanto che "seguiranno aggiornamenti venerdì, intorno alle ore 12" dopo la Tac. A Bossi sarebbe stata fatta un'angiotac del cervello da cui non risulterebbe alcuna emorragia in corso. I valori ematochimici risulterebbero bassi, e questa potrebbe essere la causa che ha provocato una crisi epilettica. L'ex numero 1 del Carroccio muoverebbe il braccio destro e sulle sue condizioni ci sarebbe un cauto ottimismo.

Solidarietà e auguri di tutti i politici

"Coraggio vecchio leone - è il tweet di Roberto Maroni - siamo tutti con te".

"Umberto, amico mio, ancora una volta la vita ti sta mettendo di fronte ad una dura prova da affrontare. Ma ti è già successo, hai vinto in passato battaglie più difficili e sono sicuro che vincerai anche questa. Perché sei un grande guerriero, sei un lottatore. Siamo tutti con te, forza Umberto", scrive sulla sua pagina Facebook Roberto Calderoli, vice presidente del Senato. "Bossi è una persona leale, gli voglio bene, è un amico, gli faccio i più affettuosi auguri di pronta guarigione e ristabilimento" è, invece, il messaggio di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia. Matteo Salvini augura a Bossi "auguri di pronta guarigione".