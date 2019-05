Donna cade dalle scale sul treno per Milano, arriva il 118: convoglio bloccato in stazione

Una passeggera cade sulle scale e il treno deve terminare la corsa.

É successo giovedì mattina, alle 10.20 sulla linea Novara-Pioltello di Trenord. Alla stazione di Rho una donna di 67 anni a bordo del convoglio 10625, partito da Novara alle 9.18, è scivolata sulle scale ed è rimasta lievemente ferita.

Treno bloccato in stazione a Rho

Il treno è stato bloccato, in attesa dell'arrivo del personale del 118 che prestasse i primi soccorsi. La corsa è stata soppressa, visto il ritardo. La donna è stata soccorsa in codice verde e trasportata in ospedale per le cure del caso.

Tutti i treni della linea hanno subito ritardi tra i 10 e 30 minuti a causa del convoglio fermo in stazione. Ripercussioni anche sulla Varese-Treviglio, con ritardi intorno ai 15 minuti.