Intossicazione alimentare in una scuola a Baranzate: ricoverati sei bambini in ospedale

Attimi di panico in una scuola nel milanese, sei bimbi e un uomo sono rimasti intossicati.

I bambini tra i 9 e 13 anni e un uomo di 35 anni sono stati trasportati in ospedale per un'intossicazione alimentare provocata, secondo una prima ipotesi, dal cibo mangiato all'interno della International School in via Primo maggio, a Baranzate (Milano).

La chiamata al 118 è arrivata attorno alle 16 di martedì. Tutti i pazienti, che hanno manifestato diarrea e vomito dopo il pranzo, non sono gravi.

I piccoli sono stati accompagnati all'ospedale Sacco mentre l'adulto a quello di Garbagnate. Sul posto è intervenuta l'Asl e la polizia locale. Sono in corso accertamenti per capire la causa del malore.