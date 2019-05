Milano, sta male mentre entra al seggio di via De Andreis per votare: grave una donna

Si è accasciata al suolo mentre entrava a scuola per votare. Ed è finita in ospedale in condizioni gravissime. Dramma domenica mattina al seggio elettorale di via Luigi De Andreis, nell'istituto comprensivo De Andreis.

Alle 10.10, stando alle prime informazioni raccolte, una donna di ottantacinque anni, italiana, ha accusato un malore mentre si recava alle urne. Ad allertare il 112 sono stati gli agenti della polizia locale, che stanno presidiando i vari seggi nella giornata in cui i cittadini milanesi sono chiamati al voto per le Europee.

L'85enne, secondo quanto riferito dai soccorritori, ha avuto un problema neurologico. Visitata sul posto, l'anziana è poi stata trasportata in codice rosso alla clinica Città Studi.

Al momento dell'arrivo in ospedale era sveglia, ma le sue condizioni - anche a causa dell'età - vengono giudicate particolarmente delicate.