Piste chiuse e voli dirottati: a Malpensa scatta l'allarme per un oggetto in volo sull'aeroporto

Piste chiuse e i voli in arrivo dirottati su Linate e Bergamo Orio al Serio. Allarme nella serata di domenica 3 marzo all'aeroporto di Malpensa (Varese) dove un oggetto non identificato ha fatto scattare le misure di sicurezza.

Tutto è accaduto poco dopo le 19 quando i radar hanno rilevato la presenza di un oggetto in volo non ancora identificato, secondo le prime informazioni potrebbe essersi trattato di un drone in volo ad una altitudine non autorizzata o un elicottero. La "luce", il segnale di un oggetto aereo, era apparso a sei chilometri a sud dell'aeroporto e sono scattati immediatamente tutti i controlli. Circa mezz'ora dopo, intorno alle 19.30, scomparso il segnale la circolazione è ripresa normalmente.