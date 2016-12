Alitalia: stop ai voli Malpensa-Fiumicino da febbraio 2017

Alitalia cancella la tratta Fiumicino-Malpensa dal primo febbraio 2017.

Rimane ovviamente il collegamento con Linate.

La decisione, confermata dai vertici della compagnia, è dovuta alle forti perdite economiche registrate sulla rotta ed è legata ad una più generale riorganizzazione delle tratte per garantire la sostenibilità economica delle operazioni della compagnia ex di bandiera. Si ripenserà totalmente al lungo e medio raggio, in modo che diventino profittevoli in tempi brevi. Alitalia sta affrontando un periodo di profonda crisi che nemmeno la cura di Etihad sembra essere riuscita a risolvere.

Secondo fonti aziendali, le perdite ammonterebbero a quasi sei milioni all'anno. I clienti che avevano già acquistato i biglietti saranno contattati da Alitalia per le procedure di rimborso.

Solo qualche mese fa, per diverse settimane, era stato sospeso il servizio di aerobus da Linate a Malpensa.