Aeroporto di Malpensa: urla e spaventa tutti, fermato dalla polizia per un controllo, muore

La dinamica non è ancora chiara. E' certo che un uomo è morto all'interno dell'aeroporto di Malpensa mentre veniva bloccato dalla polizia.

La vittima, un cittadino albanese di quarantaquattro anni, poco prima del decesso era andato fuori di sé e senza alcun motivo aveva cominciato ad urlare frasi sconnesse, terrorizzano molti delle persone presenti nello scalo.

E' successo nel primo pomeriggio di martedì. Sul posto - precisamente nell'area degli arrivi del Terminal 1 - sono intervenuti gli agenti della polaria. In un primo momento sembrava che l'uomo si fosse calmato ma poi è sfuggito al controllo dei poliziotti ed ha scagliato per terra uno dei cestini per la spazzatura.

Quando è stato bloccato ha avuto un malore. Immediato l'intervento del personale del pronto soccorso dell'aeroporto, ai quali si sono aggiunti un'ambulanza e un'automedica inviate dall'Azienda regionale emergenza urgenza. Per l'uomo non c'era nulla da fare.

La vittima, entrata in Italia da Fiumicino, stava aspettando il rientro della propria moglie. La donna, sotto choc per l'accaduto, avrebbe riferito che l'uomo nell'ultimo periodo aveva più volte manifestato attacchi incontrollabili.

Sulla caso indaga ora la Procura della Repubblica di Busto Arsizio.