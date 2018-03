Malpensa, rissa tra autisti Ncc e cinesi dell'app "Risciò": spunta lo spray al peperoncino

Da una parte gli autisti cinesi abusivi, dall'altra quelli a noleggio Ncc. Attimi di tensione lunedì mattina all'aeroporto di Malpensa, ci sono stati alcuni principi di rissa, fino a quando qualcuno non ha tirato fuori e spruzzato lo spray al peperoncino. Il fatto è stato riportato sulle colonne del Corsera.

Quella andata in scena all'alba non è una protesta estemporanea, ma — come riportato sul Corriere — era stata pianificata sulle chat di WhatsApp degli autisti del noleggio pubblico che da tempo sollecitano un intervento delle autorità. Da settimane, infatti, gli autisti Ncc si stanno organizzando contro i guidatori cinesi senza licenza. Una categoria attiva a Milano sia tra i connazionali che tra i turisti: entrambi sfruttano il servizio attraverso l'applicazione Risciò, interamente in lingua cinese.

Gli Ncc chiedono che vengano applicate le sanzioni previste e hanno annunciato l'invio di un secondo esposto in prefettura da parte delle associazioni di categoria Anitrav, Cna e Fai, diretto anche alla questura e ai comandi di polizia.

Non è la prima volta che accadono episodi simili: durante la settimana della moda un tassista abusivo orientale, fermato nei pressi di un hotel di Porta Nuova da un autista Ncc, era scappato quasi investendo un vigile. Sempre a fine febbraio a Malpensa, invece, si era verificata una rissa tra tassisti e abusivi.