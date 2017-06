Cina, Spagna, Russia e Tunisia: tutte le nuove rotte da e per Malpensa

Guardando l'offerta di Malpensa per l'estate, quello che salta maggiormente all'occhio sono le quattro nuove destinazioni per la Cina. Un Paese che, del resto, "viaggia" parecchio se si pensa che, nel 2016, da lì sono arrivati più di 700 mila passeggeri negli aeroporti di Milano, globalmente, e sono in crescita.

Oltre quindi alle classiche destinazioni (o provienienze), si potrà ora volare da e per Nanchino, Jinan, Tientsin e Shenyang con la compagnia Neos. E sempre a est, Meridiana ha aggiunto un volo da e per Mosca, che si aggiunge a quello della compagnia di bandiera russa Aeroflot.

Aumentano i voli anche in Europa, e in questo caso specialmente low cost. Troviamo Rodez, città francese alle porte dei Pirenei, con Eastern Airways, e Londra, con FlyBe, utilizzando lo scalo di Southend, ad est della capitale britannica. E ancora - con EasyJet - Granada e Santiago de Compostela, in Spagna. La stessa compagnia adesso vola anche da e per Zara, in Coazia.

Infine la città tunisina di Monastir, famosa meta turistica ora raggiungibile con voli di linea Tunisair. Obiettivo, crescere. Malpensa, con queste nuove opportunità, si dimostra decisamente in buona salute. Così come, in generale, il complesso degli aerporti gestiti da Sea (Malpensa e Linate), che nei primi cinque mesi del 2017 hanno registrato un incremento del 10% di passeggeri rispetto agli stessi cinque mesi del 2016. Una performance positiva che riguarda soprattutto Malpensa, dove c'è più flessibilità sull'introduzione di nuovi collegamenti mentre a Linate gli "slot" sono contingentati, tant'è vero che Air France e Klm hanno dovuto smettere di usare quelli di Alitalia e si sono trasferite nello scalo varesino.