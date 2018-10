Alberi caduti, feriti e allagamenti: tutti i danni causati a Milano dal maltempo

Nella notte tra il 29 e il 30 ottobre a causa delle avverse condizioni atmosferiche sono stati più di cento gli interventi dei vigili del fuoco a Milano. Il forte vento ha provocato la caduta di molti alberi, oltre a spezzare alcuni cavi elettrici. Il 112 di Milano ha ricevuto 9419 chiamate, a fronte di una media giornaliera di 5200.

Alberi precipitati

Le forti piogge e le intense raffiche di vento hanno fatto cadere alberi in viale Toscana - dove il conducente di un'auto è rimasto ferito ed è stato poi trasportato in ospedale -, in via Pastro, dove un'altra persona è stata lievemente ferita, in viale Gian Galeazzo, zona Ticinese, in viale Forlanini e in piazza IV Novembre. Per le Centrali Uniche di Risposta del 112 quella del 29 ottobre è stata una giornata di superlavoro, con un altissimo numero di richieste di intervento soprattutto per i pompieri.

Disagi

A causa del rischio di esondazione dei fiumi cittadini, poi, il 29 ottobre sono stati evacuati i centri di accoglienza del Parco Lambro. Sempre per le avverse condizioni atmosferiche nella stessa giornata sono stati deviati anche numerosi mezzi di superficie di Atm. Al Politecnico, infine, un soffitto è crollato spaventando gli studenti e il personale docente.

Oltre che in città, molte strade si sono trasformate in fiumi in piena e diversi sottopassi si sono allagati anche nella zona di Monza e Brianza. Tanti sono stati poi i disagi per i pendolari Trenord che nella mattinata del 30 ottobre hanno trovato moltissimi treni soppressi o in ritardo in tutta la Lombardia.

Previsioni meteo

Dopo le forti piogge, in Lombardia dal 30 ottobre il tempo è in miglioramento. Il flusso dei venti tuttavia, secondo quanto riportato dal Servizio Meteorologico Regionale di Arpa Lombardia, rimarrà umido e instabile, con nuove possibili precipitazioni nei prossimi giorni.