Maltempo in arrivo, l'allerta della protezione civile: 'Rischio idrogeologico e temporali forti'

Maltempo in arrivo in Lombardia. La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso un avviso di moderata criticità (codice arancione) per rischio idrogeologico e temporali forti, da domenica sera, in particolare nel Varesotto e nelle province di Como e Lecco. Il tempo sulla Regione è comunque già cambiato dalla mattina.

A Milano all'alba i primi temporali e si sono abbassate le temperature. Disagi si sono registrati invece a Bergamo e nell'hinterland, dove in mattinata si è abbattuta una bomba d'acqua. Lungo l'Asse interurbano, si sono allagati diversi tratti causando lunghe code di auto. Sul posto è giunta la polizia locale, che ha regolato il traffico, chiudendo temporaneamente alla circolazione le corsie di marcia allagate. Presenti anche i tecnici delle strade e la Protezione civile.

La Sala operativa della Protezione civile della Regione, la cui attività è coordinata dall'assessore Simona Bordonali, precisa che il passaggio delle perturbazioni potrebbe durare fino a martedì pomeriggio.