Il nubifragio paralizza Milano: vie e sottopassi allagati, traffico in tilt e mezzi Atm deviati

Milano paga il conto al maltempo. Lunedì mattina, infatti, la città ha dovuto fare i conti con la violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sul capoluogo meneghino e sulla provincia a partire dalla notte.

Fino alle otto, Seveso e Lambro sono stati a un passo dall'esondazione - nel pomeriggio è previsto un peggioramento -, mentre strade e sottopassi si sono subito allagati.

Vie allagate e chiuse

La Locale ha fatto sapere che sono allagati i sottopassi di viale Rubicone, via Comasina, via Negrotto, via Pacuvio, via Lombroso, via Astesani, via Spezia in prossimità di piazza Belfanti, via Bazzi, via Silla e del cavalcavia Bussa.

Bloccata anche viale Elvezia, all'altezza di via Canonica, per un albero che è caduto sulla carreggiata.

Lo scolmatore di Palazzolo sta lavorando bene drenando l'acqua a monte. Attendiamo peggioramento nel pomeriggio #Seveso #Lambro #meteo https://t.co/dPCgegOb9q — Marco Granelli (@MarcoGranelliMI) 21 ottobre 2019

Mezzi Atm deviati

Anche Atm ha dovuto fare i conti con il maltempo, oltre che con una M2 che in mattinata è andata a singhiozzo. "Considerate maggiori tempi di attesa e di percorrenza - ha informato l'azienda sul proprio sito -. Il maltempo sta rallentando la circolazione in superficie".

Disagi vengono segnalati su: "linea bus 78 in direzione Govone, a causa di un camion in panne, termina le corse a Govone/Caracciolo; linea 40 devia il percorso tra Vincenzo da Seregno/Astesani e Comasina M3; linee 41 e 52 deviano il percorso tra Vincenzo da Seregno/Astesani e via Merloni".

⚠️ Il maltempo sta rallentando alcune linee di superficie, altre terminano le corse prima del capolinea. Aggiornamento alla pagina https://t.co/EMNRY9w2Gt. — ATM (@atm_informa) 21 ottobre 2019

Semafori in tilt

Non solo bus e strade allagate, però. Perché a causa del maltempo numerosi semafori sono andati in tilt.

Problemi sono segnalati corso Vercelli altezza via Cimarosa, viale Famagosta altezza via Venosta, piazza Caiazzo.

"Invito alla prudenza causa forti piogge - l'appello della polizia locale di Milano -. Moderare la velocità e rispettare la distanza di sicurezza, soprattutto lungo le strade a scorrimento veloce e nei sottopassi".