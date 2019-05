Mamma chiama la polizia e fa arrestare il figlio: "E' tornato a casa ma deve stare in carcere"

Quando il figlio è rientrato a casa, lei, senza battere ciglio, ha preso il telefono e ha chiamato alla polizia: "Mio figlio è rincasato e dovrebbe stare in carcere".

Mamma fa arrestare il figlio a Milano

Così, pochi minuti dopo, all'esterno dell'abitazione c'erano i poliziotti del commissariato Villa San Giovanni che hanno 'arrestato' il ragazzo e lo hanno portato in carcere.

Succede tutto tra le mura di casa di una famiglia originaria del Guatemala, in via Tremelloni a Milano. Il giovane, un 28enne, è stato catturato attorno alle 20.15 di lunedì per non aver rispettato un affidamento in prova.