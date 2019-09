Incidente in via Canonica, mamma e due bimbi investiti da uno scooter mentre attraversano

Grave incidente giovedì pomeriggio in via Canonica a Milano. Verso le 18.10, stando alle primissime informazioni apprese, una mamma di quarantotto anni e i due figli - una bimba di undici anni e un bimbo di dodici - sono stati investiti da uno scooter guidato da un uomo di quarantuno anni mentre attraversavano la strada.

L'incidente è avvenuto a due passi dalle strisce pedonali. Uno dei bimbi, secondo le prime informazioni apprese, stava spingendo a mano una bicicletta quando lui, la sorella e la mamma sono stati centrati dal motorino, un Beverly che viaggiava in direzione periferia.

Sul posto sono intervenuti gli equipaggi di quattro ambulanze e un'auto medica del 118, che hanno prestato tutte le cure del caso ai coinvolti. Fortunatamente, le condizioni dei piccoli non sarebbero gravi. Ferito, ma anche lui non sarebbe in pericolo di vita, l'uomo alla guida dello scooter, mentre la 48enne è rimasta illesa.

In via Canonica hanno lavorato a lungo anche gli agenti della polizia locale, al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente e le cause.