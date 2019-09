Mamma e figlia di 2 anni cadono dall'ottavo piano: morta la donna, la bimba è gravissima

Dramma lunedì pomeriggio nel condominio al civico 5 di viale Regina Margherita, in centro a Milano.

Lì, per cause ancora in corso di accertamento, verso le 15 una donna italiana di quarantatré anni e sua figlia di due anni sono precipitate nel vuoto dall'ottavo piano, cadendo nell'atrio attraverso la tromba delle scale.

La 43enne è morta praticamente sul colpo, mentre la piccola è stata soccorsa dai medici del 118 e trasportata in condizioni gravi al Niguarda. La bambina - che sarà operata ed è in prognosi riservata - ha fratture al bacino, lesioni alla milza e contusioni polmonari.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Milano che stanno effettuando tutti i rilievi del caso per ricostruire le cause della tragedia.

Stando ai primi accertamenti degli investigatori, la vittima non risulta residente in quel palazzo.

"Ha chiesto di uno studio legale"

"Ho sentito un rumore come se fosse caduto un mobile dall'alto - ha raccontato una testimone, una residente che vive nel palazzo al civico 5 -. Dopo ho aperto la porta e ho visto questa scena raccapricciante".

"So che ha chiesto di uno studio legale", ha spiegato la signora parlando della vittima, che quindi potrebbe essere entrata nel condominio fingendo di dover andare da un avvocato.