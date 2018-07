Madre e figlio di 10 anni salgono su treni diversi per sbaglio: lei va a Roma, lui a Genova

La polizia ferroviaria ha contribuito al lieto fine di una vicenda, iniziata nella stazione di Milano Centrale. Una mamma e il suo ragazzino di dieci anni prendono posto sullo stesso treno diretto a Genova, la mamma scende un attimo da bordo e per una fatale distrazione sale su un altro treno in partenza lasciando il figliolo solo.

Tutti e due i treni partono ma la mamma non è sullo stesso del figlio: il treno dove è salita è dell'Alta Velocità, collega direttamente Milano con Roma, senza fermate intermedie, in due ore e 55 minuti. Gli agenti Polfer e il personale Trenitalia concordano per accompagnare il ragazzino presso il Reparto Operativo di Genova Principe, mentre la mamma giunta a Roma, subito riparte con un'altra Freccia alla volta di Genova., come racconta GenovaToday.

Al piccolo viene riservata una poltrona nella sala operativa PolFer fra suoni, monitor su cui scorrono immagini, operatori in divisa e altri con il camice. Una bella cenetta offerta dai poliziotti e un sonnellino sino all'arrivo della mamma, ancora sotto pressione per i primi momenti di panico vissuti quando si è vista separata dal figlio, fanno da preludio al ricongiungimento della famigliola inglese.