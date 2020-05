Mamma senza casa si incatena davanti a Palazzo Marino. La storia

Si è incatenata davanti a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. Non ha una casa da anni ed è mamma single. Non vuole occupare abusivamente e chiede un aiuto. Si chiama Sonia e a portarla in piazza della Scala è stata l'associazione Pro Tetto di Fernando Barone, nota per aiutare i senzatetto preferibiilmente italianii.

«Sono senza casa da quattro anni - ha spiegato la donna - dopo avere dovuto lasciare l'alloggio per problemi familiari. All'inizio siamo stati ospitati qua e là. Ho fatto domande, domande di emergenza, colloqui con Rabaiotti, Majorino, Bolognini», ha aggiunto citando i vari assessori alle politiche sociali del Comune di Milano (Pierfrancesco Majorino prima, Gabriele Rabaiotti ora) e di Regione Lombardia (Stefano Bolognini), senza successo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Ho una residenza in chiesa, una figlia invalida, un decreto del Tribunale che dice che siamo famiiglia in emergenza, ma ad oggi vivo in strada. Una mia figlia è ospiite di qualche famiglia, la minorenne vive con i miei genitori», ha concluso la donna, che di figlie in totale ne ha tre. Barone, dell'associazione, ha chiesto che a Sonia venga data almeno una stanza d'albergo visto che, in questo periodo emergenziale, alcuni hotel sono aperti per ospitare le persone in quarantena da Covid-19, ed hanno camere libere.