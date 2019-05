Si masturba al Parco Nord davanti a una bimba di tre anni: maniaco arrestato

Si è masturbato davanti a una donna e alla sua bambina di tre anni, al Parco Nord. Grazie alla tempestiva segnalazione della mamma, una 39enne, nell'area verde lunedì pomeriggio sono arrivati i poliziotti della Questura di Milano che, nella zona di viale Fermi, hanno rintracciato, identificato e arrestato il maniaco.

Mentre passeggiava nel parco, la donna ha notato l'uomo intento a masturbarsi e ha immediatamente chiesto aiuto alla polizia. Quando gli agenti sono arrivati, intorno alle 14.30, il maniaco ha cercato di allontanarsi e ha opposto resistenza. Per l'uomo, un 40enne romeno con precedenti per reati connessi alla sfera sessuale, sono scattate le manette per corruzione di minore e resistenza a pubblico ufficiale.