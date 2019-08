Si spoglia e si masturba davanti a una bimba di 10 anni: arrestato il maniaco del parco giochi

Ha scelto la sua preda tra i piccoli che giocavano. L'ha puntata, si è denudato e ha messo in scena il suo folle "spettacolo". A incastrarlo, però, è stato il coraggio della sua stessa vittima, che prima lo ha messo in fuga e poi lo ha riconosciuto.

Un uomo di cinquantacinque anni, un cittadino italiano residente a Sesto San Giovanni, è stato arrestato nel weekend a Rivoltella - frazione di Desenzano del Garda - con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico.

Stando a quanto riferito dagli agenti del commissariato, il 55enne avrebbe mostrato i genitali e si sarebbe toccato davanti a una bambina di dieci anni che si trovava in un parchetto a giocare con altri coetanei mentre i loro genitori erano a una festa che si stava svolgendo in strada a pochi metri da lì. La reazione della piccola, che ha iniziato a piangere e a urlare, ha messo in fuga il maniaco e ha attirato l’attenzione della mamma e del papà, che - una volta accorsi sul posto - hanno appreso quanto accaduto.

Loro stessi hanno quindi allertato una Volante che passava in zona e che ha rintracciato il pedofilo poco lontano. Il 55enne, riconosciuto con certezza dalla bimba e dalle altre persone presenti, è stato quindi arrestato. L'uomo, che ha precedenti per maltrattamenti e reati contro il patrimonio, è stato giudicato per direttissima e per lui è stato disposto l'obbligo di dimora.