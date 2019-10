Ragazzina terrorizzata da un maniaco fuori da scuola: le mostra il pene alla fermata del bus

Ha aspettato che fosse sola alla fermata dell'autobus, poi si è avvicinato e l'ha terrorizzata mostrandole il pene. Sono stati interminabili attimi di paura e adesso sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Corsico: gli uomini del capitano Pasquale Puca stanno lavorando per dare un nome e un cognome al maniaco che ha colpito fuori dalla scuola media di Buccinasco nel primo pomeriggio di lunedì 14 ottobre.

Buccinasco: maniaco fuori da scuola

Tutto è accaduto intorno alle 14 quando la giovane, studentessa dell'istituto di via Emilia, è uscita dall'ingresso posteriore per andare alla fermata dell'autobus di via Romagna. Proprio mentre stava aspettando il mezzo pubblico si è avvicinato il maniaco, descritto ai carabinieri come un uomo sui 45-50 anni con i capelli brizzolati e la carnagione olivastra. Secondo quanto denunciato ai militari il pervertito si è affiancato alla giovane con la patta dei pantaloni aperta mostrando il pene.

La ragazzina, impietrita dalla pausa, si è allontanata e ha telefonato alla madre che ha allertato le forze dell'ordine e si è precipitata in via Romagna dove lo squilibrato era tornato vicino alla giovane facendo finta di guardare gli orari dell'autobus. Quando la donna è arrivata sul posto lui si era allontanato nel parco.

Le indagini

Il caso è finito tra le mani dei carabinieri della compagnia di Corsico: i militari della stazione di Buccinasco, nella serata di lunedì, hanno raccolto la denuncia presentata dai genitori della ragazzina. Secondo quanto trapelato pare che si tratti del primo caso denunciato.