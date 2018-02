Sale sull'autobus e si masturba davanti ai bimbi che vanno a scuola: denunciato

Appena si chiudevano le porte dell'autobus lui si abbassava i pantaloni e iniziava a masturbarsi. Quasi ogni giorno. Sempre davanti ai bambini delle elementari che prendevano il bus per andare a scuola. E per lui, nella mattinata di mercoledì 21 febbraio, è scattata una denuncia per atti osceni in luogo pubblico.

È successo in centro a Segrate, nei guai un cittadino filippino di 30 anni incensurato. Non era la prima volta: in diverse altre occasioni i genitori dei giovani studenti avevano segnalato il suo comportamento ai carabinieri della stazione di Segrate. Mercoledì mattina i militari hanno seguito l'uomo e lo hanno colto in flagranza sul bus della linea 923 mentre stava per compiere il gesto sulla tratta Segrate-San Felice-Milano 2.

È stato fermato dai militari, identificato e accompagnato in caserma, dove è scattata la denuncia.