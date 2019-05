Treni linea Piacenza-Milano: arrestato il maniaco che molestava le ragazze

Eseguita dalla squadra mobile e dalla Polfer l'ordinanza di custodia cautelare per violenza sessuale nei confronti del marocchino 24enne che per due volte nel giro di pochi giorni era stato bloccato dalla polizia in stazione per aver molestato le passeggere del treno sulla linea Codogno-Piacenza