Bastioni, ambulanti bloccano il traffico: la manifestazione contro Area B

I venditori ambulanti di Milano hanno protestato, lunedì pomeriggio, contro il provvedimento "Area B" che, a partire dal 25 febbraio, bloccherà i furgoni Euro 1 e Euro 2 fuori città. Un centinaio di loro si è dato appuntamento sui Bastioni di Porta Venezia, bloccando il traffico proveniente da piazza della Repubblica per alcune decine di minuti.

Gli ambulanti hanno parcheggiato i loro mezzi in carreggiata e poi sono scesi in strada. Gli agenti di polizia locale, intervenuti, hanno provveduto a deviare le auto in modo che, da Repubblica, non salissero sui Bastioni. La richiesta è quella di deroghe sugli orari di ingresso e uscita in città, in modo che gli ambulanti possano raggiungere i mercati, o anche una proroga per i diesel fino a Euro 2 fino almeno al 2020, come consentito agli Euro 3 e 4 che hanno la possibilità di circolare dentro Area B per 500 km all'anno.

Dopo il presidio, Nicola Zarrella, presidente lombardo dell'Ana (Associazione nazionale ambulanti) è stata ricevuto in prefettura insieme ad una delegazione: Zarrella spera che il prefetto possa mediare con la giunta comunale e paventa che "un migliaio di attività andranno chiuse se, dal 25 febbraio, non verranno previste deroghe".