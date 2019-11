In piazza contro il black friday e per un mondo più pulito: a Milano torna Fridays for future

Dopo le manifestazioni di marzo, maggio e settembre tornano in piazza gli attivisti per il clima. E per il quattro "global strike", sciopero internazionale per chiedere il taglio delle emissioni inquinanti e una svolta green, i giovani si scagliano anche contro il Black Friday, la giornata dello shopping selvaggio.

"Nella giornata dei consumi inutili vogliamo manifestare per rivendicare un mondo fondato sull’economia circolare, sulla crescita del benessere piuttosto che sull’aumento inutile delle merci e dei rifiuti prodotti — hanno scritto i giovani in un documento —. Questo sistema governato dal principio del profitto privato deve essere superato: prima la tutela dell’ambiente e del nostro futuro".

L'appuntamento milanese è per le 9.30 in Largo Cairoli. Il simbolo della protesta saranno proprio i pacchi simbolo degli e-commerce che verranno "recapitati" ai destinatari durante il corteo che abbraccerà e bloccherà il centro di Milano. Questa volta non ci saranno due cortei distinti in altrettanti momenti della giornata ma un solo serpentone composto sia da studenti che da rappresentanti delle associazioni.

Le motivazioni dello sciopero contro il clima

"Dopo il grande sciopero globale del 27 settembre, abbiamo assistito a nuove catastrofi causate dal cambiamento climatico", hanno evidenziato i giovani in una nota citando le ultime catastrofi naturali in Italia e nel mondo.

"Scenderemo in piazza a pochi giorni dalla COP25 di Madrid che si terrà dal 2 al 13 dicembre, in cui i capi di stato e di governo del mondo si riuniranno per presentare i programmi nazionali di contrasto al cambiamento climatico — si legge nella nota diramata dagli organizzatori dello sciopero —. I governi hanno previsto piccoli provvedimenti insufficienti a fermare il cambiamento climatico, mentre alcuni tra i principali produttori di CO2 a livello mondiale come gli Stati Uniti di Trump continuano a negare la crisi climatica in corso. Manca un serio piano di investimento degli Stati per mettere in comune finanziamenti, conoscenza, strategie per riconvertire l’economia nel più breve tempo possibile".

Le vie attraversate dal corteo

Dopo aver preso il via da Largo Cairoli il corteo sfilarà in via Cusani, via Broletto, piazza Cordusio, via Tommaso Grossi, via Santa Margherita, piazza della Scala, via Case Rotte, largo Mattioli, via Catena, piazza Meda, corso Matteotti, piazza San Babila, corso Venezia e infine in piazza Oberdan.

Corteo in centro: i mezzi bloccati

A causa del corteo potranno verificarsi disagi alla circolazione dei mezzi privati e dei mezzi pubblici di superficie. Atm ha segnalato possibili deviazioni e rallentamenti per i tram delle linee 1, 2, 4, 9, 12, 14 e i bus 50, 57, 61, 94.

Sciopero dei treni

A mezzanotte è iniziato lo sciopero generale indetto dalla Usb che coinvolge"i lavoratori di tutte le categorie pubbliche e private" ed è facile. I treni sono a rischio fino alle 21 di venerdì 29 novembre.