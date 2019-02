Manifestazione contro il decreto Salvini e contro i centri per il rimpatrio: corteo a Milano

Stessa piazza. Stesso motivo. La sinistra milanese ritorna in strada sabato 16 febbraio per la manifestazione "contro il decreto Salvini e contro i Cpr", i centri di permanenza per il rimpatrio.

L'appuntamento - come già successo lo scorso 1 dicembre, quando non erano mancati i cori contro il ministro dell'Interno - è in piazzale Gabrio Piola alle 14.30: da lì partirà poi il serpentone che si snoderà tra le vie del centro.

"Saremo in piazza per continuare a costruire insieme l’opposizione dal basso all'apertura dei centri di permanenza per il rimpatrio, a partire da quello di via Corelli a Milano, e alle politiche razziste e repressive che hanno trovato la loro massima espressione, oggi, nel Dl Salvini", hanno spiegato i ragazzi di "Mai più lager - no ai Cpr", che hanno organizzato la manifestazione.

"Sarà un’altra tappa di un percorso di allargamento che vuole parlare alla città, fatto di azioni che coinvolgano i territori e che tramutino in fatti e pressione sulle istituzioni i punti di rivendicazione contenuti nell'appello elaborato, condiviso e pubblicato dalla Rete Mai più Lager - No ai CPR. Vogliamo porre l’attenzione sulla molteplicità dei risvolti che il Dl avrà sulle vite di tutte e tutti e non solo su temi strettamente di immigrazione", hanno sottolineato dal gruppo.

"Non c’è più spazio per le ambiguità, è tempo di scegliere da che parte stare, e noi abbiamo scelto. Stiamo - hanno concluso - dalla parte dei diritti, delle persone migranti, e non solo".