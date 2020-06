"Black lives matter", anche a Milano attivisti in piazza per ricordare George Floyd

La "rabbia nera" è arrivata anche all'ombra della Madonnina. Nel pomeriggio di domenica 7 giugno diverse persone si sono radunate in Piazza Duca d'Aosta a Milano per la manifestazione in ricordo di George Floyd, il 46enne afroamericano morto a Minneapolis (Minnesota) durante un fermo di polizia dopo che un agente gli aveva premuto sul collo il ginocchio per circa nove minuti.

In Piazza, come appreso da MilanoToday si sono riversate alcune migliaia di persone (per il momento non è chiaro quanti siano), per la maggior parte ragazzi. Molti con indosso la mascherina ma senza rispettare le regole del distanziamento sociale. Presente al presidio anche Mahmood, vincitore del Festival di Sanremo 2019.

La manifestazione è stata organizzata da "Razzismo brutta storia", un associazione che combatte tutte le forme di discriminazione, e "Abba Vive", il gruppo nato per ricordare il 19enne ucciso nel 2008 a Milano da padre e figlio che lo avevano sorpreso a rubare un pacco di biscotti nel loro locale di via Zuretti.