Ecco la marcia a favore dell'accoglienza dei migranti: tensioni in testa al corteo | Foto

È partito poco dopo le 14.40 da Porta Venezia a Milano la manifestazione in favore dell'accoglienza dei migranti. La marcia contro «la logica dei muri che fomentano la paura» e in favore di «scelte che pongono al centro la forza dell'integrazione e della convivenza» per chiedere una «società plurale» è stata promossa dall'assessore alle politiche sociali Pierfrancesco Majorino sul modello della manifestazione antirazzista di Barcellona.

Brevi attimi di tensione all'inizio della manifestazione quando un gruppo di antagonisti dei comitati per la casa ha preso la testa del corteo con lo slogan «Nessun bambino è illegale», chiedendo che il Partito Democratico lasciasse il corteo. L'assessore Majorino ha tentato più volte di mediare con i contestatori ed è stato trattenuto da alcuni manifestanti. Successivamente gli attivisti hanno preso la testa della manifestazione con lo striscione «Pd peggior destra» che ha soppiantato lo striscione «Insieme senza muri».

Secondo il primo cittadino di Milano Giuseppe Sala, presente alla manifestazione con la madre, la manifestazione non è stata rovinata: «C'è tantissima gente arrivata con lo spirito giusto». Presente anche il presidente del Senato Pietro Grasso: «L’accoglienza dei migranti deve essere un dovere non solo morale ma anche giuridico», ha dichiarato.

Partecipazione oltre le attese, secondo l'assessore Majorino hanno partecipato 100mila persone: quando la testa del corteo è arrivata al Parco Castello la coda doveva ancora partire. Tutto il centro di Milano è bloccato.