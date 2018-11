"No Salvini day": gli studenti lo anticipano con un blitz al Provveditorato

Blitz degli studenti al Provveditorato agli studi di Milano, nel pomeriggio di mercoledì 14 novembre, in vista del "no Salvini day", previsto per venerdì 16 novembre con corteo (a Milano) a partire dalle nove e mezza in Largo Cairoli fino al consolato degli Stati Uniti (in solidarietà alla "carovana migrante" che si sta dirigendo al confine tra Messico e Usa).

Il coordinamento dei collettivi studenteschi ha effettuato una manifestazione a sorpresa - con fumogeni - di fronte al Provveditoriato per chiedere fondi per l'edilizia scolastica e per una formazione di qualità. Simbolicamente gli studenti hanno depositato davanti all'ingresso le macerie derivate dalle recenti piogge a danno di alcune scuole: "Istituti - si legge in una nota - lasciati senza finanziamenti e simboliche dello stato di devastazione della scuola pubblica".

E, facendo il "verso" alle "scuole sicure" che vorrebbe Salvini stanziando due milioni e mezzo di euro per telecamere e polizia negli istituti, gli studenti rispondono: "Le scuole sicure sono quelle che non crollano". E ancora: "Noi rivendichiamo una scuola diversa. Il fatto che le scuole non debbano caderci in testa è questione di sopravvivenza, non ci limitiamo a questo. Lottiamo per una scuola che sia veramente sicura, che dia spazio alla discussione e all’auto organizzazione degli studenti, lezioni non frontali ed educazione sessuale e civica".