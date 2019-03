Milano, in 200mila con slogan e palloncini: ecco 'People', la manifestazione antirazzista

Un lungo serpentone composto da migliaia di persone e colori. È partita alle 14 in via Palestro angolo Corso Venezia "People-prima le persone", la manifestazione nazionale antirazzista e contro le discriminazioni. E quando la testa della manifestazione, alle 16, è arrivata in Piazza Duomo la coda era ancora ferma alla partenza. Un abbraccio corale quello intorno al quale si sono strette le 200mila persone che sabato 2 marzo hanno camminato insieme (quasi) senza bandiere politiche, ciascuna per promuovere la difesa dei diritti delle persone più fragili.

I numeri

I numeri della manifestazione sono imponenti: 200mila persone in piazza; 30 associazioni promotrici dell’appello di People – Prima le persone, Milano 2 marzo; 1.200 associazioni che hanno aderito all’appello; 0mila le adesioni individuali attraverso la piattaforma ufficiale e dai canali social; 30 gonfaloni; 700 i Comuni dai quali sono arrivate le adesioni singole. A questo si aggiungono i 20 pullman arrivati a Milano per la manifestazione e i sette camion delle associazioni che hanno aperto il corteo.

Chi c'era in piazza

Tante le personalità della cultura e dello spettacolo che erano erano in piazza: Claudio Bisio, Giobbe Covatta, Malika Ayane, Silvio Soldini e il disegnatore Makkox, creatore del logo che appare sullo striscione che apre il corteo. A rappresentare il mondo della politica, oltre al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e all'assessore comunale alle Politiche sociali, Piefrancesco Majorino, che ha lanciato l'idea della manifestazione, c'erano l'ex sindaco Giuliano Pisapia, il segretario della Cgil, Maurizio Landini, il segretario aggiunto della Cisl, Luigi Sbarra, e quello della Uil, Carmelo Barbagallo, l'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, il segretario reggente e candidato alla segreteria del Pd, Maurizio Martina, il presidente della Regione Lazio e candidato segretario del Pd, Nicola Zingaretti, il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, l'ex ministro Emma Bonino e il segretario nazionale di SinistraItaliana, Nicola Fratoianni.

Sala: "Il nostro non è un messaggio di superiorità morale"

La manifestazione è servita anche a "esprimere che cosa sia la sinistra contemporanea. Il nostro non è un messaggio di superiorità morale, alla quale non credo, è il nostro convinto basta ai sentimenti di inferiorità e inadeguatezza". Lo ha affermato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervistato da 'La Repubblica'. E 'People' "è anche un contributo dal basso per la ricostruzione della sinistra", ha spiegato spiega. "La nostra ultima decisione è Area B, la più grande zona europea di limitazione del traffico. Poco prima, la decisione di cambiare completamente i bus e comprarli solo elettrici. Noi facciamo quelli che marciano e quelli che fanno le cose".

Claudio Bisio: "Orgoglioso di Milano"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Martina: "Serve una primavera democratica"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Zingaretti: "Si riparte da questa piaza per ridare un futuro al paese"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Boldrini: "Il nostro governo guarda solo al passato"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il messaggio degli organizzatori