Milano, manifesto omofobo fuori da un liceo: gay come "untori" di un "mare di malattie"

Un mega volantino dal titolo abbastanza chiaro. Una sfilza di dati pseudoscientifici su un "mare di malattie". E un posto, una scuola, scelto niente affatto a caso.

Episodio di omofobia al liceo scientifico Leonardo da Vinci di Milano, lo stesso istituto che il 30 gennaio scorso aveva ospitato un'assemblea studentesca - criticata apertamente da alcuni docenti - sui diritti del mondo Lgbt.

Martedì mattina proprio all'ingresso dell'edificio di via Respighi è comparso un manifesto gigante dal titolo, abbastanza chiaro: "Gay, c'è poco da essere pride", come a voler ricordare agli omosessuali - usando il nome della manifestazione più nota del mondo gay - che hanno poco di cui essere orgogliosi.

I "creatori" del volantino - che sono rimasti anonimi - hanno poi spiegato il loro perché di questa affermazione chiarendo che non essere etero significa "infettare il mondo con un mare di malattie legate a comportamenti omosessuali".

E quindi, sempre sullo stesso manifesto: "I malati di Aids sono quaranta volte di più tra i gay che tra gli etero", "Dall'ultimo gay pride di Amsterdam i casi di epatite A sono quintuplicati Italia" e tante altre percentuali sui malati di Papilloma virus, sifilide, herpes, gonorrea e verruche anali.

Il volantino apparso fuori dal Da Vinci

"In Italia ricomincia a soffiare una preoccupante aria di discriminazione - la denuncia del circolo di cultura omosessuale Mario Mieli, un'associazione che si occupa di diritti Lgbt -. L’episodio si inserisce in un clima avvelenato che ha avvolto il liceo Da Vinci nelle ultime settimane a causa di un’assemblea sui diritti Lgbt convocata dagli studenti il 30 gennaio. Questo clima è stato purtroppo colposamente alimentato anche da alcuni docenti dell’istituto che nei giorni scorsi hanno inviato una mail ai genitori dei ragazzi per attaccare l’iniziativa".

“Non possiamo non notare - ha dichiarato il presidente del circolo, Sebastiano Secci - come questo orribile episodio si inserisca in un clima politico che sta pericolosamente virando verso odiose posizioni di divisione, intolleranza e chiusura, con l’emersione di spinte fasciste e reazionarie che preoccupano tutte e tutti noi. Dipingere la comunità Lgbt come un gruppo di ‘untori’ vuole proprio aumentare la diffidenza e il discredito nei nostri confronti agli occhi della collettività”.

“Noi non ci stiamo - ha continuato Secci -. Il nostro movimento lavora da decenni per diffondere una cultura della sessualità libera e responsabile, lavorando con dedizione per informare tutti i cittadini sulle infezioni sessualmente trasmissibili che, spiace doverlo ricordare nel 2018, a differenza degli omofobi, non discriminano in base all’orientamento sessuale".

"La presenza di queste sfide educative e culturali devono spingerci a fare di più e fare meglio, premendo l’acceleratore sull’educazione sessuale e affettiva nelle scuole di ogni ordine e grado, strumento decisivo per formare adeguatamente i giovani a vivere con libertà e responsabilità la propria vita sessuale e per seppellire definitivamente - ha concluso il numero uno del circolo - i ruderi di una cultura della vergogna e della repressione sessuale malsana e anacronistica”.