Milano, al culmine di una lite impugna la mannaia e minaccia la compagna: arrestato

Al culmine di una furibonda lite ha aperto i cassetti della cucina e ha afferrato una mannaia. L'ha impugnata e ha minacciato la compagna, ma fortunatamente è stato bloccato e arrestato dai carabinieri.

Un uomo di 36 anni, italiano e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in via Lodovico il Moro a Milano (zona Navigli) nel pomeriggio di martedì 7 gennaio con l'accusa di tentate lesioni aggravate e porto di oggetti atti a offendere dopo che aveva cercato di aggredire la sua compagna, una ucraina di 39 anni.

Secondo quanto trapelato pare che il tutto sia nato in seguito a un litigio scatenatosi per futili motivi. La donna, scossa dall'accaduto, non ha riportato alcuna ferita ma, secondo quanto riferito dai militari del comando provinciale di Milano, ha raccontato ai carabinieri che non era il primo episodio di violenza e che comportamenti analoghi si erano verificati in passato. Non solo, nella notte tra lunedì e martedì una volante del commissariato di Porta Genova era intervenuta nell'appartamento per sedare una accesa discussione.