Quartieri più criminali, più verdi e più "ricchi": ecco le mappe di Milano sviluppate dal Poli

Qual è il quartiere di Milano con la più alta concentrazione di criminalità? Qual è il quartiere con il più alto valore immobiliare? E qual è il più verde? A queste domande hanno risposto trentadue studenti del Politecnico di Milano con una serie di mappe: una radiografia della città e delle sue zone.

Le mappe sono state la fase preliminare di un progetto svolto dal laboratorio di Progettazione urbanistica (diretto dai professori Antonello Boatti, Igino Rossi e Federica Zambellini). Gli studenti infatti hanno suggerito nuove soluzioni urbanistiche per migliorare la città: progetti «planivolumetrici» per risanare e rivitalizzare quartieri popolari. Unica prerogativa: non stravolgere la natura e la composizione sociale, facendo leva sugli edifici abbandonati, degradati e sfitti. Tra i vari argomenti affrontati anche il tema degli scali ferroviari. (Qui si può scaricare il lavoro completo)

Non solo un'esercitazione universitaria. Il documento è approdato anche sul tavolo della commissione periferie di Palazzo Marino. Per il momento si tratta solo di progetti, non è escluso che gli amministratori possano prendere spunto dal documento per modificare Milano.

LE MAPPE