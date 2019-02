Il gesto di Marchisio per Silvia Romano, la cooperante milanese rapita in Kenya da mesi

Lui, evidentemente, non l'ha dimenticata. E vorrebbe che nessuno lo facesse. Bel gesto di Claudio Marchisio, che mercoledì ha voluto dedicare un post su Instagram a Silvia Romano, la cooperante milanese rapita ormai tre mesi fa in Kenya, dove si trovava come volontaria.

"Novanta giorni possono bastare per preparare un esame, per guarire da un infortunio, si può addirittura imparare qualche frase in russo - le parole dell'ex calciatore della Juventus, che ora gioca proprio in Russia allo Zenit di San Pietroburgo -. Ma sono e saranno sempre troppo pochi per perdere la speranza e la forza di ricordare Silvia ogni giorno e chiedere che sia fatto tutto il possibile per riportarla a casa. Ogni giorno #SilviaRomano".

Le ultime notizie sulla giovane milanese risalgono alla fine di gennaio, quando la polizia kenyota aveva assicurato che "è ancora viva e ancora in Kenya" perché "non può essere stata portata in Somalia", dove sembrava fosse stata presa dai terroristi di al Shaabab.

Il comandante della polizia - che aveva già arrestato 14 persone coinvolte nel sequestro - aveva anche spiegato che la ragazza era con ogni probabilità nell'area del Tana River.