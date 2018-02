Travolto da un treno dell'alta velocità mentre attraversa i binari: morto un militare di 37 anni

È Marco Careddu, caporal maggiore dell'esercito, l'uomo di 37 anni travolto e ucciso in stazione a Rho-Fiera mentre cercava di attraversare i binari.

Tutto è successo intorno alle 19 di domenica 11 febbraio quando l'uomo, appartenente al 34° Gruppo Aves (Aviazione esercito) di stanza a Venaria Reale (Torino), è stato travolto da un treno dell'alta velocità Italo partito da Torino-Porta Nuova e diretto a Roma-Termini. Purtroppo per il 37enne non c'è stato nulla da fare, a nulla sono valsi i soccorsi del 118. La linea alta velocità Milano-Torino è stata bloccata per alcune ore per permettere alle autorità di fare i rilievi.

Marco Careddu era originario di Ozieri (Sassari) dove aveva frequentato l'Istituto Fermi, era un grande tifoso della Juventus.