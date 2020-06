Milano piange Marco Casella, giovane morto dopo un incidente col parapendio: il dramma

Marco Casella è morto in ospedale. Troppo gravi le ferite riportate nell'incidente col parapendio a Malcesine, in provincia di Verona.

Il ragazzo, appena trent'anni ma molto esperto di volo, è deceduto nella giornata di venerdì nell'ospedale di Trento, dove era stato trasferito dai soccorritori nell'estremo tentativo di salvarlo. Marco era stato trasportato in elisoccorso ma i traumi riportati nella caduta sono stati fatali.

L'incidente, avvenuto attorno alle 17.30 di mercoledì, è stato probabilmente causato da una perdita di controllo del parapendio in fase di atterraggio.

Chi era Marco Casella

Tanti i messaggi di dolore condivisi sui social network dagli amici e dai conoscenti di Marco, i quali hanno voluto condividere un'intervista fatta al trentenne milanese e pubblicata su Youtube.

Casella - già esperto di paracadutismo e istruttore all'Aero Gravity di Milano - sui social si presentava come Wind tunnel instructor & coach Speedflyer, Paragliding Pilot e Skydiver. Nel video racconta della nascita della sua passione anche per il parapendio, che praticava da circa 5 anni. Un amore cominciato dopo aver visto un filmato su un parapendista.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nell'intervista, Marco suggerisce agli aspiranti appassionati, di fare il corso per imparare a 'volare'. E sottolinea le cose che amava di più di questo sport: "Il silenzio, il rumore del vento". E, come lui stesso riconosceva, il fatto "non c'è nessuno su cui fare affidamento", quando sei in volo, "sei solo tu e basta".